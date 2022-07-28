В Азербайджане создана новая НКО

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала небанковскую кредитную организацию (НКО) ООО "Payonix".
Как сообщает Report, юридический адрес новой НКО - город Баку, Ясамальский район, улица Башира Сафароглу, дом 133а, квартира 23, уставный капитал - 300 тыс. манатов - в соответствии с минимальными требованиями, установленными для НКО, законным представителем является Фаталиев Анар Акиф оглу.
Он также является директором НКО ООО Aset Maliyyе Texnologiyaları.