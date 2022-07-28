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В Азербайджане создана новая НКО

В Азербайджане создана новая НКО Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала небанковскую кредитную организацию (НКО) ООО "Payonix".
Финансы
28 июля 2022 г. 10:35
В Азербайджане создана новая НКО

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала небанковскую кредитную организацию (НКО) ООО "Payonix".

Как сообщает Report, юридический адрес новой НКО - город Баку, Ясамальский район, улица Башира Сафароглу, дом 133а, квартира 23, уставный капитал - 300 тыс. манатов - в соответствии с минимальными требованиями, установленными для НКО, законным представителем является Фаталиев Анар Акиф оглу.

Он также является директором НКО ООО Aset Maliyyе Texnologiyaları.

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