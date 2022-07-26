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В Азербайджане создана клиринговая система для страховых компаний

В Азербайджане создана клиринговая система для страховых компаний Центральный банк Азербайджана (ЦБА) создал клиринговую (расчетную) систему для страховых компаний.
Финансы
26 июля 2022 г. 13:08
В Азербайджане создана клиринговая система для страховых компаний

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) создал клиринговую (расчетную) систему для страховых компаний.

Как сообщили Report в правительстве, система будет применяться в первую очередь в сфере обязательного автострахования.

Так, согласно новым правилам, подготовленным ЦБА, ущерб, причиненный потерпевшему по виду обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, должен быть оплачен его собственной страховой компанией. Плательщик же получит средства от страховой компании потерпевшего в режиме онлайн через клиринговую систему.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sığorta şirkətləri üçün klirinq sistemi yaradılıb

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