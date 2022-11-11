В Азербайджане создается специальный портал для рынка капитала

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) создает специальную платформу - портал для более гибкого финансирования компаний с рынка капитала.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) создает специальную платформу - портал для более гибкого финансирования компаний с рынка капитала.

Как передает Report, об этом сообщил замдиректора департамента политики и контроля за деятельностью рынка капитала ЦБА Самир Исмаилов.

"Портал планируется запустить не позднее конца этого месяца. Компании, желающие получить финансирование посредством ценных бумаг, смогут в электронном виде обратиться в ЦБА, ЗАО "Бакинская фондовая биржа" и в Национальный депозитарный центр, обеспечить регистрацию ценных бумаг по принципу “единого окна", их прием на хранение в депозитарной системе и доступ к листингу на бирже", - отметил он.