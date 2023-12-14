В Азербайджане создается рабочая группа по мониторингу цен

Рабочая группа по мониторингу инфляции и цен при Кабинете министров рассмотрела представленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций методологический рамочный документ об основных принципах "Приложения по отслеживанию цен".

Рабочая группа по мониторингу инфляции и цен при Кабинете министров рассмотрела представленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций методологический рамочный документ об основных принципах "Приложения по отслеживанию цен".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.

По итогам обсуждений на очередном заседании рабочей группы было принято решение создать специальную рабочую группу, состоящую из представителей уполномоченных структур, для дальнейшего рассмотрения данного вопроса.

На заседании также были обсуждены итоги работ, проведенных Государственной службой по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Минэкономики, Министерством сельского хозяйства, Минздравом, Государственным таможенным комитетом и Центральным банком.