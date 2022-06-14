В Азербайджане создается фонд венчурного капитала

Агентство по инновациям и цифровому развитию при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана и Группа компаний PASHA Holding объявили о создании совместного фонда венчурного капитала, имеющего большое значение для развития инновационной экос

Агентство по инновациям и цифровому развитию при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана и Группа компаний PASHA Holding объявили о создании совместного фонда венчурного капитала, имеющего большое значение для развития инновационной экосистемы.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители местного стартап-сообщества, инновационной экосистемы, учредители и инвесторы клуба ангел-инвесторов Technovate-Sabah.

Отметим, что бюджет фонда венчурного капитала составляет 11,3 млн манатов. На создание фонда Агентство по инновациям и цифровому развитию выделило 5 млн манатов, Группа компаний PASHA Holding - 5 млн манатов, индивидуальные предприниматели - 1,3 млн манатов.

В течение 7 лет фонд планирует инвестировать в 150 местных и региональных стартапов в таких секторах как финансы, образование, сельское хозяйство, облачные технологии, розничная торговля, электронная коммерция и игровая индустрия. Отбор проектов для инвестирования будет осуществляться на основе анализа инкубационных и акселерационных программ, реализуемых в стране.

Наряду с этим, в рамках сотрудничества с Клубом ангел-инвесторов Technovate-Sabah особое внимание будет уделено модели "партнерские инвестиции" (matching investment).

В то же время для повышения потенциала инвесторов планируется проведение ряда мероприятий в рамках сотрудничества клуба с агентством, в том числе организация учебных программ по инвестициям и визит в будущем инвесторов в Кремневую долину в Калифорнии.