В Азербайджане создается единая информационная система муниципалитетов

В Азербайджане предусматривается создание единой информационной системы муниципалитетов.

В Азербайджане предусматривается создание единой информационной системы муниципалитетов.

Report сообщает, что в связи с этим предлагается внести поправки в Налоговый кодекс, а также в законы "О статусе муниципалитетов", "Об основах финанcирования муниципалитетов", "Об управлении муниципальными землями", "О местных (муниципальных) налогах и платежах" и "Об утверждении Положения об органе налоговой службы муниципалитетов".

Соответствующий законопроект обсуждается на сегодняшнем заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

Согласно документу, единая информационная система муниципалитетов является государственной. Сведения, получаемые на основании запроса из этой системы и передаваемые в эту информационную систему, определяются органом (структурой), установленной соответствующим органом исполнительной власти.

Необходимые расходы на формирование, ведение, интеграцию и архивирование единой информационной системы муниципалитетов финансируются за счет доходов местного бюджета в размере, установленном положением об этой системе.

До 1 января 2027 года муниципалитеты будут предоставлять налогоплательщикам уведомление об уплате налога в электронной и бумажной форме.