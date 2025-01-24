В Азербайджане создадут модель управления рисками в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

В Азербайджане будет сформирована модель управления адекватными рисками в борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма.

В Азербайджане будет сформирована модель управления адекватными рисками в борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма.

Как сообщает Report со ссылкой на Службу финансового мониторинга, этот вопрос обсуждался на встрече с участием руководства службы, ЦБА и Ассоциации банков Азербайджана, руководителей местных банков и специалистов по комплаенсу.

Участники встречи обсудили основные проблемы, с которыми сталкиваются банки при применении законодательства в сфере борьбы с указанными преступлениями, в том числе пути их преодоления.

Была представлена общая информация о международных стандартах, определенных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), местном законодательстве, соответствующем этим стандартам, а также концептуальный подход Службы финансового мониторинга к риск-ориентированным мерам.

По итогам обсуждений было принято решение о разработке в Азербайджане модели управления адекватными рисками в борьбе с легализацией полученного преступным путем имущества и финансированием терроризма, которая создаст условия для применения законодательства в соответствии с международными стандартами.