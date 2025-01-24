О нас

В Азербайджане создадут модель управления рисками в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

В Азербайджане создадут модель управления рисками в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма В Азербайджане будет сформирована модель управления адекватными рисками в борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма.
Финансы
24 января 2025 г. 09:52
В Азербайджане создадут модель управления рисками в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

В Азербайджане будет сформирована модель управления адекватными рисками в борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма.

Как сообщает Report со ссылкой на Службу финансового мониторинга, этот вопрос обсуждался на встрече с участием руководства службы, ЦБА и Ассоциации банков Азербайджана, руководителей местных банков и специалистов по комплаенсу.

Участники встречи обсудили основные проблемы, с которыми сталкиваются банки при применении законодательства в сфере борьбы с указанными преступлениями, в том числе пути их преодоления.

Была представлена общая информация о международных стандартах, определенных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), местном законодательстве, соответствующем этим стандартам, а также концептуальный подход Службы финансового мониторинга к риск-ориентированным мерам.

По итогам обсуждений было принято решение о разработке в Азербайджане модели управления адекватными рисками в борьбе с легализацией полученного преступным путем имущества и финансированием терроризма, которая создаст условия для применения законодательства в соответствии с международными стандартами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəni gücləndirir

Самое читаемое

Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
17 января 2025 г. 17:16
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
20 января 2025 г. 12:17
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
17 января 2025 г. 16:43
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
20 января 2025 г. 09:39
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
21 января 2025 г. 14:28
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
20 января 2025 г. 11:38
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
23 января 2025 г. 20:22
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
19 января 2025 г. 17:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi