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В Азербайджане создадут единую информационную систему валютных операций

В Азербайджане создадут единую информационную систему валютных операций 16:48
Финансы
29 декабря 2023 г. 17:20
В Азербайджане создадут единую информационную систему валютных операций

Коллегия Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердила "Положение о единой информационной системе валютных операций".

Как сообщает Report, председатель ЦБА Талех Кязымов подписал соответствующее решение.

Согласно документу, в Азербайджане будет сформирована единая информационная система валютных операций, проводимых резидентами и нерезидентами.

В информационной системе будут представлены сведения о валютных операциях азербайджанских банков, местных филиалов иностранных банков, национального почтового оператора, юридических лиц, получивших лицензию на валютно-обменную деятельность. Расходы на содержание и функционирование информационной системы профинансирует ЦБА. Она будет функционировать круглосуточно в режиме реального времени, включая нерабочие дни.

Пользоваться системой можно бесплатно через электронный кабинет и/или электронный модуль запроса данных. Для входа в систему ее участникам потребуется идентификация с помощью усиленной электронной подписи, а клиенты смогут получать информацию о своих валютных операциях, войдя в систему с помощью ASAN login на портале электронных услуг ЦБА.

Согласно Положению, информация о валютно-обменных операциях будет представлена в информационную систему с 1 марта 2024 года, а информация об операциях по переводу иностранной валюты на зарубежные счета - с 1 июля 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda valyuta əməliyyatlarının vahid informasiya sistemi yaradılacaq

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