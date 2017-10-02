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    В Азербайджане состоится очередной форум бухгалтеров

    Главной темой форума является Международные стандарты финансовой отчетности - 9 (МСФО 9/IFRS 9): Применение и вызовы

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ 27 октября в Баку состоится традиционный Форум бухгалтеров Азербайджана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанскую ассоциацию бухгалтеров и профессионалов риска (ARPA).

    По информации, главной темой форума является "Международные стандарты финансовой отчетности - 9 (МСФО 9/IFRS 9): Применение и вызовы". 

    Целью мероприятия станет обсуждение преимуществ документа "Международные стандарты финансовой отчетности - 9 (MHBS 9/IFRS 9): Финансовые инструменты", который вступит в силу 1 января 2018 года, трудности, с которыми могут столкнуться финансовые институты, бухгалтеры, пути их устранения, обмен опытом и пр.

    “ARPA призывает специалистов, которые будут работать по МСФО 9, принять активное участие в форуме", - говорится в информации.

    В мероприятии ожидаются выступления экспертов Палаты надзора за финансовыми рынками, Deloitte, PwC, EY и других отечественных и международных аудиторских компаний.

    Напомним, ARPA действует с 2009 года.

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