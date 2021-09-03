В Азербайджане состоится международная конференция аудиторов

16 сентября в Баку состоится международная научно-практическая конференция на тему "Прозрачность и аудит: вызовы, проблемы, обязанности нового времени", посвященная 25-летнему юбилею Палаты аудиторов Азербайджана.

16 сентября в Баку состоится международная научно-практическая конференция на тему "Прозрачность и аудит: вызовы, проблемы, обязанности нового времени", посвященная 25-летнему юбилею Палаты аудиторов Азербайджана.

Как передает Report, информацию об этом распространила Палата аудиторов.

В конференции ожидается участие руководителей госструктур Азербайджана, а также экспертов из Австрии, Бельгии, Грузии, Латвии, Венгрии, Македонии, Черногории, Узбекистана, России, Турции, Украины, руководителей профессиональных бухгалтерских и аудиторских структур.