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В Азербайджане состоится международная конференция аудиторов

В Азербайджане состоится международная конференция аудиторов 16 сентября в Баку состоится международная научно-практическая конференция на тему "Прозрачность и аудит: вызовы, проблемы, обязанности нового времени", посвященная 25-летнему юбилею Палаты аудиторов Азербайджана.
Финансы
3 сентября 2021 г. 14:06
В Азербайджане состоится международная конференция аудиторов

16 сентября в Баку состоится международная научно-практическая конференция на тему "Прозрачность и аудит: вызовы, проблемы, обязанности нового времени", посвященная 25-летнему юбилею Палаты аудиторов Азербайджана.

Как передает Report, информацию об этом распространила Палата аудиторов.

В конференции ожидается участие руководителей госструктур Азербайджана, а также экспертов из Австрии, Бельгии, Грузии, Латвии, Венгрии, Македонии, Черногории, Узбекистана, России, Турции, Украины, руководителей профессиональных бухгалтерских и аудиторских структур.

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Версия на английском языке Azerbaijan to host international conference of auditors
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda auditorların beynəlxalq konfransı keçiriləcək

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