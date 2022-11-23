В Азербайджане соотношение зарплат мужчин и женщин планируется довести до 80%

В Азербайджане к 2026 году планируется довести соотношение среднемесячных заработных плат мужчин и женщин минимум до 80%.

В Азербайджане к 2026 году планируется довести соотношение среднемесячных заработных плат мужчин и женщин минимум до 80%.

Как сообщает Report, об этом замначальника Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Самира Мусаева сказала на проходящем в Баку форуме на тему "Новые возможности на горизонте: зеленый свет женщинам-предпринимателям".

"Повышение ценности женского труда сегодня является одним из главных приоритетов. В "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы" одной из основных целей определена правильная оценка женского труда для обеспечения социальной справедливости в динамичном, инклюзивном обществе", - заявила С.Мусаева.

По словам председателя комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Мусы Гулиева, сегодня женщины, занимающие одинаковую с мужчинами должность, получают лишь 80% их заработной платы. А в Азербайджане этот показатель составляет всего 63%.