В Азербайджане сократятся доходы бюджета от приватизации

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В госбюджет Азербайджана поступит 100 млн манатов от приватизации государственного имущества, как одного из источников финансирования дефицита бюджета в проекте госбюджета на 2018 год.

Как сообщает Report со ссылкой на проект госбюджета, это на 68,768 млн манатов или в 3,2 раза больше соответствующего показателя за 2016 год, и на 100 млн манатов или вдвое меньше прогнозируемого показателя на 2017 год.

Следует отметить, что в течение первых 6 месяцев 2017 года от приватизации государственного имущества в бюджет поступило 52,324 млн манатов, что равно 26,2% прогноза за 2017 год (план - 95,38 млн манатов).