В Азербайджане сократился рынок обязательного страхования автомобилей

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ За сентябрь текущего года в информационной системе Бюро обязательного страхования (БОС) было зафиксировано 67 560 договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

Как сообщает Report со ссылкой на БОС, из них 12 103 составили договора по транспортным средствам, зарегистрированным в зарубежных странах и ввезенным в Азербайджан в транзитных целях. За указанный период сумма страховых взносов по договорам обязательного страхования составила 5,6 млн. манатов.

Наблюдается сокращение количества договоров обязательного страхования на 9,8%, а суммы страховых взносов - на 8% по сравнению с сентябрем прошлого года.

В целом, за январь-сентябрь текущего года в информационной системе БОС было зафиксировано 746 518 договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Из них 132 924 составили договора по транспортным средствам, зарегистрированным в зарубежных странах и ввезенным в Азербайджан в транзитных целях. За указанный период сумма страховых взносов по договорам обязательного страхования составила 58,5 млн. манатов. Количество договоров обязательного страхования выросло на 8%, а суммы страховых взносов - на 13% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года.