​В Азербайджане сократился объем банковских вкладов

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ За январь 2015 года объем банковских вкладов населения в Азербайджане сократился на 0,93% и по состоянию на 1 февраля составил 7,121 млрд. манатов. В годовом исчислении наблюдается рост объема вкладов на 10,38%. Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Центрального банка.

Отметим, что за 2014 год объем банковских вкладов населения вырос на 12,4% и на начало текущего года составил 7,188 млрд. манатов.

Напомним, что согласно поправкам в Налоговый кодекс, начиная с 1 января 2015 года с годового процентного дохода по вкладам физических лиц в местных банках и филиалах иностранных банков в Азербайджане, превышающего 500 манатов, будет удерживаться подоходный налог. Согласно отчету Центрального банка, за 11 месяцев 2014 года процентный доход по вкладам населения в Азербайджане составил 450 млн. манатов.

По мнению экспертов, вследствие девальвации маната 21 февраля этого года и потери доверия к банкам население снимает манатные вклады, в результате чего сокращение объема вкладов продолжится.