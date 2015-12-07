В Азербайджане сократился объем банковских депозитов в иностранной валюте

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане общий объем депозитов в манатах (исключая депозиты нерезидентов и органов государственного управления) на 1 ноября 2015 года составил 3 924,6 млн. манатов, что на 17,8 млн. манатов или 0,5% меньше аналогичного показателя на 1 октября.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, объем манатных депозитов по сравнению с началом текущего года сократился на 3 351,2 млн. манатов или 46,1%, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - на 3 110,1 млн. манатов или 44,2%.

Объем депозитов в иностранной валюте (исключая депозиты нерезидентов и органов государственного управления) на 1 ноября составил 8 004,8 млн. манатов. Это на 310,2 млн. манатов или 3,7% меньше, чем в прошлом месяце, рост составил на 3 874,5 млн. манатов или 93,8% больше по сравнению с началом года, и на 4 002,7 млн. манатов или в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общая депозитная база (исключая депозиты нерезидентов и органов государственного управления) на 1 ноября составила 11 929,4 млн. манатов, что на 292,4 млн. манатов или 2,4% меньше, чем на 1 октября. Объем депозитов по сравнению с началом года вырос на 523,3 млн. манатов или 4,6%, с аналогичным периодом прошлого года - 892,6 млн. манатов или 8,1%. Согласно расчетам аналитической группы Report, в перерасчете на нынешний курс показатель с начала года фактически сократился на 548,2 млн. манатов или 4,4%.