​В Азербайджане сократилось количество POS-терминалов

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Общее количество установленных на территории Азербайджана POS-терминалов за февраль сократилось на 1,53% или 1 202 единиц и по состоянию на 1 марта составило 77 250 единиц.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, по сравнению с началом года данный показатель сократился на 3,8% или 3 051 единиц. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдается рост на 0,27% или 209 единиц. На долю столицы приходится 44 712 или 57,9% POS-терминалов, регионов - 32 538 или 42,1% POS-терминалов.

Отметим, что на 1 марта 2016 года на каждые 130 человек населения пришлось по одному POS-терминалу. В предыдущем месяце этот показатель составил 120 человек/терминал.