​В Азербайджане сократились выплаты по обязательному страхованию автомобилей

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане за февраль 2016 года страховые компании-участницы Бюро обязательного страхования (БОС) осуществили страховые выплаты по “Обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств" (ОСАГО) по 1 616 страховым требованиям на общую сумму 2 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БОС, средняя сумма страховых выплат за причиненный владельцам транспортных средств ущерб составила 1 175 манатов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество страховых требований сократилось на 9,5%, сумма страховых выплат - на 4,5%.

В феврале БОС выплатил по 6 требованиям компенсации 28 750 манатов.