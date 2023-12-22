В Азербайджане сократились сроки доведения до бюджетных организаций показателей госбюджета

Утвержденные Минфином показатели государственного бюджета, распределение доходов и расходов будут доведены до бюджетных организаций в течение 5 рабочих дней.

Утвержденные Минфином показатели государственного бюджета, распределение доходов и расходов будут доведены до бюджетных организаций в течение 5 рабочих дней.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в "Правила составления и исполнения государственного бюджета".

Ранее показатели утвержденного государственного бюджета, распределение доходов и расходов доводились до бюджетных организаций в течение 1 месяца.

Данное решение вступает в силу с 1 января следующего года.