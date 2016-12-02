В Азербайджане сократились проблемные кредиты

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане общий объем просроченных кредитов на 1 ноября 2016 года составил 1 375,6 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), это на 221,7 млн. манатов или 13,9% меньше по сравнению с показателем на 1 октября.

С начала года объем проблемных кредитов сократился на 132,9 млн. манатов или 8,8%, в годовом выражении вырос на 73,7 млн. манатов или 5,7%.

Удельный вес этих кредитов в структуре кредитного портфеля на 1 ноября составил 8,7%, на конец октября - 9,5%, на конец 2015 года – 6,9%, на конец октября прошлого года - 7%.