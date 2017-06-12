В Азербайджане сократились безналичные платежи

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В январе-апреле 2017 года в Азербайджане посредством ATM и POS-терминалов осуществлено 4 862 тыс. операций на общую сумму 335 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет Центробанка Азербайджана (ЦБА).

Согласно отчету, объем безналичных операций вырос в годовом исчислении на 44,4% или 103 млн манатов.

Посредством POS-терминалов произведены операции на 250 млн манатов, банкоматов – 85 млн манатов. Объем безналичных платежей посредством POS-терминалов вырос на 85,2% или 115 млн манатов, посредством банкоматов сократился на 12,4% или 12 млн манатов.

В апреле текущего года объем безналичных операций посредством POS-терминалов в месячном сравнении сократился на 15,3% или 11 млн манатов и составил 61 млн манатов, посредством АТМ не изменился и составил 17 млн манатов.