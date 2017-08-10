В Азербайджане сократились безналичные платежи

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В январе-июне 2017 года в Азербайджане посредством ATM и POS-терминалов проведены операции на 508 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет Центробанка Азербайджана (ЦБА).

Согласно отчету, объем безналичных операций вырос в годовом исчислении на 42% или 150 млн манатов.

Операции на 371 млн манатов произведены посредством POS-терминалов, 137 млн манатов - посредством банкоматов. Объем безналичных платежей посредством POS-терминалов вырос на 73% или 156 млн манатов, посредством банкоматов сократился на 4% или 6 млн манатов.

В июне текущего года объем безналичных операций посредством POS-терминалов в месячном сравнении сократился на 8% или 5 млн манатов и составил 58 млн манатов, посредством АТМ не изменился, оставшись в объеме 26 млн манатов.