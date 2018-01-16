В Азербайджане сократилась доля проблемных кредитов

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Общий объем просроченных кредитов в Азербайджане на 1 декабря 2017 года составил 1 890 млн манатов. Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Просроченные кредиты в нацвалюте в месячном сравнении увеличились на 2,8% и на указанную дату составили 971,4 млн манатов. С начала года рост составил 42,4%.

Объем просроченных валютных кредитов в месячном сравнении сократился на 2,7% и на 1 декабря составил 18,9% или 918,9 млн в манатном эквиваленте. Это на 16,3% больше по сравнению с началом года.

Таким образом, на манатные кредиты пришлось 51,4%, на кредиты в инвалюте - 48,6% общего объема проблемных кредитов.

Удельный вес проблемных кредитов в нацвалюте в ноябре увеличился на 0,38 п.п., в инвалюте сократился на 1,38 п.п.