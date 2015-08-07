​В Азербайджане сокращаются валютные депозиты

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В банковском секторе Азербайджана объем депозитов населения в иностранной валюте на 1 июля текущего года составил 7 857,3 млн. манатов, что на 57,6 млн. манатов или 0,7% меньше аналогичного показателя на 1 июня текущего года.

Об этом сообщили Report в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Отметим, что тенденция к сокращению депозитов в иностранной валюте наблюдается уже второй месяц. В целом же, по сравнению с началом года валютные депозиты сократились на 3 727 млн. манатов или 90,2%.