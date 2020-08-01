В Азербайджане сокращаются расходы на обслуживание внешнего госдолга

Расходы на обслуживание внешнего государственного долга в Азербайджане сократят на 102 млн манатов или на 6%, с 1 695 млн до 1 593 млн манатов, в том числе расходы, связанные с процентными выплатами, снизят на 49 млн манатов или на 9,5%, с 517,9 млн до 46

Расходы на обслуживание внешнего государственного долга в Азербайджане сократят на 102 млн манатов или на 6%, с 1 695 млн до 1 593 млн манатов, в том числе расходы, связанные с процентными выплатами, снизят на 49 млн манатов или на 9,5%, с 517,9 млн до 468,9 млн манатов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте изменений в закон "О госбюджете на 2020 год".

Расходы на обслуживание внутреннего госдолга сохранились на уровне 133,15 млн манатов, в том числе связанные с процентными выплатами – в размере 120,15 млн манатов.