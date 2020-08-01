О нас
Report Georgia

В Азербайджане сокращаются расходы на обслуживание внешнего госдолга

В Азербайджане сокращаются расходы на обслуживание внешнего госдолга Расходы на обслуживание внешнего государственного долга в Азербайджане сократят на 102 млн манатов или на 6%, с 1 695 млн до 1 593 млн манатов, в том числе расходы, связанные с процентными выплатами, снизят на 49 млн манатов или на 9,5%, с 517,9 млн до 46
Финансы
1 августа 2020 г. 12:40
В Азербайджане сокращаются расходы на обслуживание внешнего госдолга

Расходы на обслуживание внешнего государственного долга в Азербайджане сократят на 102 млн манатов или на 6%, с 1 695 млн до 1 593 млн манатов, в том числе расходы, связанные с процентными выплатами, снизят на 49 млн манатов или на 9,5%, с 517,9 млн до 468,9 млн манатов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте изменений в закон "О госбюджете на 2020 год".

Расходы на обслуживание внутреннего госдолга сохранились на уровне 133,15 млн манатов, в том числе связанные с процентными выплатами – в размере 120,15 млн манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda xarici dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclər azaldılır

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
28 июля 2020 г. 15:06
Уволены два сотрудника Министерства культуры
Уволены два сотрудника Министерства культуры
24 июля 2020 г. 12:45
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
21 июля 2020 г. 16:51
В Бакметрополитене кадровые назначения
В "Бакметрополитене" кадровые назначения
21 июля 2020 г. 11:02
В МВД Азербайджана произведены кадровые назначения
В МВД Азербайджана произведены кадровые назначения
21 июля 2020 г. 10:01
Михайлов: Все страны ОДКБ понимают, что Армения намеренно вызвала эту провокацию
Михайлов: Все страны ОДКБ понимают, что Армения намеренно вызвала эту провокацию
17 июля 2020 г. 17:30
Российский эксперт о боях на границе: Пашиняну это выгодно - ИНТЕРВЬЮ
Российский эксперт о боях на границе: Пашиняну это выгодно - ИНТЕРВЬЮ
15 июля 2020 г. 14:12

Последние новости

12:53
Замминистра сельского хозяйства покинул пост АПК
12:48
ФотоВ США 10-летний азербайджанец получил премию президента за особые успехи в учебе Наука и образование
12:45
В Сумгайыте найдено тело одного из утонувших подростков Происшествия
12:40
В Азербайджане сокращаются расходы на обслуживание внешнего госдолга Финансы
12:35
ФотоВидеоВ Баку задержаны 7 человек за незаконный убой скота Происшествия
12:25
Футболист "Карабаха" перешел в "Зиря" Футбол
12:15
Семь российских авиакомпаний планируют возобновить рейсы в Турцию Туризм
12:08
В России за сутки умерли 95 пациентов с коронавирусом В регионе
12:00
В России завершены клинические испытания вакцины от COVID-19 Здоровье
11:48
Хикмет Гаджиев: Провокация Армении обернулась полным фиаско - ИНТЕРВЬЮ Нагорно-карабахский конфликт
11:45
В Баку презентовали систему цифровой идентификации на основе блокчейн Финансы
11:40
В аэропорту Москвы бензовоз протаранил самолет В регионе
11:28
Число случаев коронавируса в Армении приближается к 39 тысячам В регионе
11:20
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ Футбол
11:12
В пожаре в Сиязани погибли два человека Происшествия
Вся новостная лента