В Азербайджане сокращаются банковские депозиты

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Совокупная депозитная база банковского сектора Азербайджана, включая депозиты нерезидентов и органов государственного управления, на 1 августа 2016 года составила 23 248,9 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), объем депозитов сократился на 117,9 млн. манатов или 0,5% по сравнению с показателем на 1 июля, и вырос на 5 035,3 млн. манатов или 27,64% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

В месячном исчислении манатные депозиты выросли на 22,2 млн. манатов или 0,48%, в годовом сравнении сократились на 233,9 млн. манатов или 4,79% - до 4 645,8 млн. манатов. В том числе, депозиты до востребования за последний месяц выросли на 128,7 млн. манатов или 5,18%, за год - на 686,6 млн. манатов или 35,66%, составив 2 612 млн. манатов, срочные депозиты за месяц сократились на 106,5 млн. манатов или 4,98%, в годовом сравнении - на 920,5 млн. манатов или 31,16%, составив 2 033,8 млн. манатов.

Объем депозитов в иностранной валюте за июль сократился на 140,2 млн. манатов или 0,75%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 5 269,2 млн. манатов или 39,52%, составив 18 603 млн. манатов. Валютные депозиты до востребования в месячном сравнении сократились на 200,4 млн. манатов или 3,7%, в годовом исчислении выросли на 1 741,7 млн. манатов или 50,25% - до 5 207,4 млн. манатов, срочные депозиты выросли на 60,2 млн. манатов или 0,45%, в годовом сравнении - на 3 527,5 млн. манатов или 35,75% - до 13 395,6 млн. манатов.

"Рост объема валютных депозитов объясняется ростом курса доллара в июле в Азербайджане. Прогнозируется продолжение этой тенденции в ближайшие месяцы, сокращение манатного депозитного портфеля на фоне падения доходов населения, и рост долларовых депозитов с учетом повышения курса доллара к концу года", - отмечают аналитики Report.