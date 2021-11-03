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В Азербайджане изменен срок исполнения налогового обязательства

В Азербайджане изменен срок исполнения налогового обязательства Срок исполнения налогового обязательства в Азербайджане может быть продлен до 6 месяцев.
Финансы
3 ноября 2021 г. 13:23
В Азербайджане изменен срок исполнения налогового обязательства

Срок исполнения налогового обязательства в Азербайджане может быть продлен до 6 месяцев вместо ранее определенных 9.

Как сообщает Report, это нашло отражение в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.

Согласно действующему законодательству, срок исполнения налогового обязательства может быть продлен от 1 до 9 месяцев в течение налогового года.

Кроме того, по решению вышестоящего налогового органа согласованный график исполнения налогового обязательства может быть увеличен до 1 года при условии поэтапного выполнения и при погашении 75% задолженности в течение предоставленного периода отсрочки, либо до 2 лет в сроки, предусмотренные статьей 85.10.2 настоящего Кодекса.

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Версия на английском языке Azerbaijan changes deadline for fulfillment of tax obligation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddəti azaldılır

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