В Азербайджане изменен срок исполнения налогового обязательства

Срок исполнения налогового обязательства в Азербайджане может быть продлен до 6 месяцев.

Срок исполнения налогового обязательства в Азербайджане может быть продлен до 6 месяцев вместо ранее определенных 9.

Как сообщает Report, это нашло отражение в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.

Согласно действующему законодательству, срок исполнения налогового обязательства может быть продлен от 1 до 9 месяцев в течение налогового года.

Кроме того, по решению вышестоящего налогового органа согласованный график исполнения налогового обязательства может быть увеличен до 1 года при условии поэтапного выполнения и при погашении 75% задолженности в течение предоставленного периода отсрочки, либо до 2 лет в сроки, предусмотренные статьей 85.10.2 настоящего Кодекса.