​В Азербайджане сокращается объем быстрых денежных переводов

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Объем денежных поступлений в Азербайджан посредством быстрых денежных переводов через коммерческие банки в месячном сравнении вырос на 6,2% и в марте 2015 года составил 84,2 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк, в годовом сравнении, напротив, наблюдается сокращение на 26,7%.

Согласно отчету, по сравнению с февралем текущего года переводы за рубеж сократились на 14,3%, с аналогичным периодом прошлого года - на 7,9% и в марте составили 60,6 млн. манатов.

За март текущего года средняя сумма одного перевода из-за рубежа составила 526,9 манатов, что в годовом сравнении меньше на 8,4%.

За указанный период средняя сумма одного перевода за рубеж сократилась с 626,9 манатов до 616,6 манатов.