​В Азербайджане сокращается объем банковских депозитов

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Общая депозитная база банковского сектора Азербайджана, включая депозиты нерезидентов и органов государственного управления, на 1 августа 2015 года составила 18 213,6 млн. манатов, что на 18 млн. манатов или 0,1% меньше аналогичного показателя на 1 июля.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), согласно валютной структуре общей депозитной базы, объем бессрочных депозитов в манатах в месячном исчислении на 106,2 млн. манатов или 5,2% и по состоянию на 1 августа составил 1 925,4 млн. манатов, объем срочных депозитов сократился на 48,2 млн. манатов или 1,6% и составил 2 954,3 млн. манатов.

Объем бессрочных депозитов в иностранной валюте, включая депозиты нерезидентов и органов государственного управления, за последний месяц вырос на 195,7 млн. манатов или 6% и на 1 августа составил 3 465,7 млн. манатов, объем срочных депозитов сократился на 59,3 млн. манатов или 0,6% и составил 9 868,1 млн. манатов.