В Азербайджане сокращается количество субъектов финансового сектора

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане количество предприятий и организаций, занятых в сфере финансовой и страховой деятельности, на 1 октября 2016 года сократилось до 1 545, коммерческих организаций – до 1 513. Как сообщает Report со ссылкой на данные официальной статистики, по сравнению с началом года наблюдается сокращение количества предприятий и организаций на 2,9%.

За январь-сентябрь текущего года открыто 70 новых и ликвидировано 117 предприятий и организаций, занятых в сфере финансовой и страховой деятельности.

По данным статистики, на 1 октября удельный вес данных предприятий в структуре субъектов хозяйствования составил 1,5%.