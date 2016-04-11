В Азербайджане сокращается денежная масса в широком смысле

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Объем денежной массы в широком смысле в Азербайджане на 1 марта 2016 года составил 19 598,8 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), это на 331,4 млн. манатов или 1,66% меньше показателя на 1 февраля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился на 516,4 млн. манатов или 2,57%.

Объем манатной денежной массы в широком смысле на 1 марта 2016 года составил 8 686,4 млн. манатов, что на 684,7 млн. манатов или 8,56% больше показателя на 1 февраля и на 4 920,6 млн. манатов или 36,1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Отметим, что объем манатной денежной массы в широком смысле достиг максимума в ноябре 2014 года, когда он равнялся 17 525,2 млн. манатам. На сегодняшний день данный показатель ниже исторического максимума на 8 838,8 млн. манатов или 50,4%.

Аналитическая группа Report отмечает, что рост манатной денежной массы в феврале связан с конвертацией долларовых ресурсов на фоне резкого роста курса американской валюты: "В последний раз данный показатель вырос в мае 2015 года, когда он достиг 11 051,4 млн. манатов. Сокращение манатной денежной массы наблюдается уже на протяжении 14 месяцев, исключая май 2015 года".

"В целом же, сокращение объема денежной массы в широком смысле характеризуется сокращением депозитов и вкладов в иностранной валюте", - подчеркнули аналитики.