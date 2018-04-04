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    В Азербайджане снизят тарифы на ипотечное страхование

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ При организации Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) компании по страхованию жизни провели встречу с Азербайджанским ипотечным и кредитно-гарантийным фондом.

    Как сообщает Report со ссылкой на АСА, на встрече присутствовали председатель структуры Мустафа Аббасбейли, руководители страховых компаний и руководство фонда.

    Стороны обсудили предложенную фондом поправку к статье 27.1 закона "Об ипотеке", и внесли свои предложения. По итогам встречи страховщики договорились снизить тарифы на ипотечное страхование.

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