В Азербайджане снизят тарифы на ипотечное страхование

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ При организации Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) компании по страхованию жизни провели встречу с Азербайджанским ипотечным и кредитно-гарантийным фондом.

Как сообщает Report со ссылкой на АСА, на встрече присутствовали председатель структуры Мустафа Аббасбейли, руководители страховых компаний и руководство фонда.

Стороны обсудили предложенную фондом поправку к статье 27.1 закона "Об ипотеке", и внесли свои предложения. По итогам встречи страховщики договорились снизить тарифы на ипотечное страхование.