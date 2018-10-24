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    В Азербайджане снизят ставки отчислений по обязательному соцстрахованию для работодателей

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане снизят ставки отчислений по обязательному социальному страхованию для работодателей.

    Как сообщает Report, это отражено в пакете государственного бюджета на 2019 год.

    Так, для работников частного сектора и ненефтегазовой отрасли с ежемесячным доходом до 200 манатов, взносы по обязательному социальному страхованию суммы установлены в размере 3%, для работодателей – 22%, для работников отрасли с ежемесячным доходом более 200 манатов – 6 манатов и 10% от суммы, превышающей 200 манатов, для работодателей – 44 маната и 15% от суммы, превышающей 200 манатов.

    По информации, в результате реформы на первоначальном этапе поступления в госбюджет от подоходного налога физических лиц снизятся. Однако в последующие годы будут созданы условия для стимулирования экономической активности, прозрачности заработных плат населения, улучшения налогового администрирования, в результате чего поступления в бюджет увеличатся. 

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