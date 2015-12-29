​В Азербайджане снизился коэффициент адекватности капитала банков

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) изменил требования по коэффициентам адекватности капитала коммерческих банков. Согласно новому требованию, коэффициент адекватности совокупного капитала банка должен быть не ниже 10%, коэффициент адекватности капитала первого уровня - не ниже 5%.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, об этом говорится в решении Центробанка о внесении изменений в "Правила расчета банковского капитала и его адекватности".

Отметим, что ранее коэффициент адекватности совокупного капитала должен был быть не ниже 12%, коэффициент адекватности капитала первого уровня - не ниже 6%. Новое решение Центробанка вступило в силу сегодня.