В Азербайджане снизились процентные ставки по кредитам

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В апреле этого года по сравнению с мартом средние процентные ставки по манатным депозитам и вкладам выросли на 0,18 процентных пункта до 7,00%. Средние процентные ставки по депозитам и вкладам в иностранной валюте снизились на 0,22 процентных пункта до 3,88%.

Об этом Report сообщает со ссылкой на данные Центробанка Азербайджана.

В том числе, средние процентные ставки физических лиц по вкладам в манатах выросли на 0,23 процентных пункта до 11,04%, средние процентные ставки по иностранной валюте – снизились на 0,33% до 4,55%.

Средние процентные ставки в манатном и валютном эквиваленте, выданные в апреле коммерческими банками, соответственно составили 12,26% и 8,43% в год.

Напомним, что на 1 апреля этого года эти показатели составляли 12,31% в манатах и 8,69% - в иностранной валюте.

В том числе средняя процентная ставка по кредитам, выданным физическим лицам в манатах снизилась на 0,04 процентных пункта до 15,76%, в иностранной валюте – снизилась на 0,32 процентных пункта, составив на 1 мая 16,40%.