В Азербайджане снизилась средняя процентная ставка по кредитам

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане за ноябрь прошлого года средняя процентная ставка по кредитам в местной валюте составила 13,84% в год, в иностранной валюте - 4,53%. Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк, это на 0,3 и 0,04 процентных пункта меньше по сравнению с октябрем.

Согласно отчету, средняя процентная ставка по кредитам снизилась за счет юридических лиц. По выданным юридическим лицам кредитам этот показатель в месячном сравнении снизился на 0,28 и 0,2 процентных пункта, составив в местной валюте 10,12%, в иностранной валюте - 9,70%.

За отчетный месяц наблюдался рост средних процентных ставок по кредитам физических лиц. В ноябре средняя процентная ставка по кредитам физических лиц составила в манатах 18,52%, в иностранной валюте - 21,97%, что на 0,2 и 0,61 процентных пункта выше показателя за октябрь.