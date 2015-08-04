​В Азербайджане снизилась месячная дефляция

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Цены на продовольственные товары в Азербайджане за июль текущего года снизились на 1,7%, цены на непродовольственные товары и тарифы на оказываемые населению платные услуги остались на прежнем уровне. В целом, цены на потребительские товары и тарифы на услуги по сравнению с прошлым месяцем снизились на 0,7%.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике, за отчетный месяц цены на говяжье мясо, рыбные изделия, сливочное масло, апельсины, мандарины, бананы, яблоки, вишню, черешню, сливу, абрикосы, персики, орехи, фундук, виноград, арбузы, дыню, зелень, тыкву, сладкий перец, баклажаны, зеленую фасоль, чеснок, репчатый лук, морковь, картофель, капусту, огурцы, помидоры снизились, цены на рис, пшеничную муку, куриное мясо, макаронные изделия, овсяную и ячменную крупу, яйца, каштаны, лимоны, алкогольные напитки повысились.

Отметим, что в июне текущего года цены на продовольственные товары в Азербайджане снизились на 2,7%, цены на непродовольственные товары и тарифы на оказываемые населению платные услуги остались на прежнем уровне. В целом, цены на потребительские товары и тарифы на услуги по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 1,1%.