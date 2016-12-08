В Азербайджане сменились руководители государственных банков

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Председатель правления ОАО “Международный банк Азербайджана” (МБА) Эльмар Мамедов освобожден от занимаемой должности.

Об этом сообщили Report из банковских кругов.

По информации, исполнение обязанностей председателя правления МБА возложено на временно исполняющего обязанности председателя правления ОАО Azer-Turk Bank Халида Ахадова.

В свою очередь, временно исполнять обязанности председателя правления Azer-Turk Bank будет Орхан Гусейнов.

Напомним, что МБА создан в 1992 году. Уставный капитал МБА равен 641 287 247,85 манатов. Правительству Азербайджана в лице министерства финансов принадлежит 54,96%, ЗАО Aqrarkredit- 27,26%, неправительственным организациям и физическим лицам – 17,78% акций МБА.

Azer-Turk Bank основан в 1995 году. Уставный капитал банка равен 50 млн. манатов. Акционерами банка являются Госкомитет по вопросам имущества (от имени правительства Азербайджана, 75%), Zıraat Bankası (12,37%), Zıraat Bank İnternational (1,08%), AzRe Reinsurance (6,55%), Gala Hayat Insurance (5%).