В Азербайджане сложился дефицит счета текущих операций

Дефицит сформирован за счет профицита внешнеторгового баланса в размере 2 511,6 млн долларов

Дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2020 году составил 227,6 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, в 2019 году сложился профицит в 4 364,9 млн долларов.

Дефицит сформирован за счет профицита внешнеторгового баланса в размере 2 511,6 млн долларов (меньше в 3,4 раза), дефицита баланса услуг в размере 2 840,7 млн долларов (рост на 8,6%), дефицита баланса первичных доходов в размере 456,3 млн долларов (меньше в 4,5 раза) и профицита баланса вторичных доходов в размере 557,8 млн долларов США (больше на 9,7%).