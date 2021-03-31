О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане сложился дефицит счета текущих операций

В Азербайджане сложился дефицит счета текущих операций Дефицит сформирован за счет профицита внешнеторгового баланса в размере 2 511,6 млн долларов
Финансы
31 марта 2021 г. 11:48
В Азербайджане сложился дефицит счета текущих операций

Дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2020 году составил 227,6 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, в 2019 году сложился профицит в 4 364,9 млн долларов.

Дефицит сформирован за счет профицита внешнеторгового баланса в размере 2 511,6 млн долларов (меньше в 3,4 раза), дефицита баланса услуг в размере 2 840,7 млн долларов (рост на 8,6%), дефицита баланса первичных доходов в размере 456,3 млн долларов (меньше в 4,5 раза) и профицита баланса вторичных доходов в размере 557,8 млн долларов США (больше на 9,7%).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan sees deficit in current account balance 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın cari əməliyyatlar balansında ötən il kəsir yaranıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Из Азербайджана выведен капитал на 4,5 млрд долларов
Из Азербайджана выведен капитал на 4,5 млрд долларов
31 марта 2021 г. 12:42
Доля нефтегазового сектора в прямых иностранных инвестициях возросла
Доля нефтегазового сектора в прямых иностранных инвестициях возросла
31 марта 2021 г. 12:40
Азербайджан сократил финансовые обязательства более чем на млрд долларов
Азербайджан сократил финансовые обязательства более чем на млрд долларов
31 марта 2021 г. 12:36
Азербайджан увеличил чистые финансовые активы более чем на 1 млрд долларов
Азербайджан увеличил чистые финансовые активы более чем на 1 млрд долларов
31 марта 2021 г. 12:25
Азербайджан в прошлом году сократил резервные активы на 2 млрд долларов
Азербайджан в прошлом году сократил резервные активы на 2 млрд долларов
31 марта 2021 г. 11:43
В платежном балансе Азербайджана сложился дефицит в 2 млрд долларов
В платежном балансе Азербайджана сложился дефицит в 2 млрд долларов
31 марта 2021 г. 11:19
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков (31.03.2021)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков (31.03.2021)
31 марта 2021 г. 10:41
ВБ: Производство в Азербайджане вернется к уровням до COVID-19 к концу 2022 года
ВБ: Производство в Азербайджане вернется к уровням до COVID-19 к концу 2022 года
31 марта 2021 г. 10:20
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.03.2021)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.03.2021)
31 марта 2021 г. 09:43
Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП Азербайджана в 2021 году
Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП Азербайджана в 2021 году
31 марта 2021 г. 09:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi