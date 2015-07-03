В Азербайджане слабо развито управление операционными рисками в страховом секторе

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ "В страховом секторе Азербайджана слабо развито управление операционными рисками".

Как сообщает Report, об этом заявил директор отдела аудита Deloitte Azerbaijan Турал Гаджиев на семинаре в рамках проходящего в Баку 2-3 июля страхового форума.

По его словам, эта сфера слабо развита в Азербайджане по сравнению со странами СНГ. Однако директор отдела отметил, что управление рисками в банковском секторе страны находится в лучшей ситуации.

Т.Гаджиев заявил, что для расширения сферы банковского страхования страховые компании должны не только осуществлять продажи, но и совершенствовать процессы управления рисками, приводить их в соответствие с банками.

Член правления страховой компании Qala Heyat, начальник отдела перестрахования и андеррайтинга Татьяна Савельева в своем выступлении отметила, что компания осуществляет сотрудничество с банками: "Мы продаем кредитное страхование. Сейчас работаем над другими продуктами. Представлен ряд пилотных продуктов. Мы заострили внимание на продукте кредитного страхования жизни. Мы сотрудничаем с 20 банками по ипотечному страхованию жизни, с 7 банками - по страхованию потребительских кредитов. В Азербайджане эти продукты не получили широкого распространения".

По ее словам, в Азербайджане осуществляют деятельность 3 компании по страхованию жизни, из которых первое место по объему страховых сборов занимает Pasha Heyat (41,9 млн. манатов), второе - Ateshgah Heyat (37,93 млн. манатов), третье - Qala Həyat (25,16 млн. манатов): "В Qala Heyat прирост наблюдается за счет корпоративного сектора".

"Сейчас в стране банки рассматривают страхование жизни как инструмент снижения рисков. Для того чтобы банки рассматривали эту сферу как источник прибыли, надо проводить тренинги и расширять сотрудничество", - подчеркнул представитель компании.

Директор отдела банковского страхования HSBC Turkey Хакан Сезик отметил, что Азербайджан в ближайшее время достигнет больших успехов в сфере банковского страхования: "В Турции население больше доверяет банкам, чем страховым компаниям. Наверное, и в Азербайджане это так. Этим надо воспользоваться, чтобы предложить клиентам более простой и доступный продукт".

Он отметил, что страховое обеспечение банковских кредитов в Турции достигает 83%.