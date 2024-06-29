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В Азербайджане широкая денежная масса в манатах увеличилась на 13%

В Азербайджане широкая денежная масса в манатах увеличилась на 13% На 1 июня этого года объем денежной массы в широком понимании в Азербайджане составил 44 млрд 847,6 млн манатов.
Финансы
29 июня 2024 г. 15:41
В Азербайджане широкая денежная масса в манатах увеличилась на 13%

На 1 июня этого года объем денежной массы в широком понимании в Азербайджане составил 44 млрд 847,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 0,9% меньше показателя месячной давности, на 0,5% меньше, чем на начало года, и на 8,4% больше в годовом сравнении.

В частности, объем денег в широком понимании в манатах на конец мая составил 34 млрд 409,4 млн манатов. Это на 0,4% больше аналогичного показателя на конец апреля, на 2,7% меньше, чем на начало года, и на 13,3% больше в годовом исчислении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda manatla geniş pul kütləsi 13 % artıb

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