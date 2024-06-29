В Азербайджане широкая денежная масса в манатах увеличилась на 13%

На 1 июня этого года объем денежной массы в широком понимании в Азербайджане составил 44 млрд 847,6 млн манатов.

На 1 июня этого года объем денежной массы в широком понимании в Азербайджане составил 44 млрд 847,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 0,9% меньше показателя месячной давности, на 0,5% меньше, чем на начало года, и на 8,4% больше в годовом сравнении.

В частности, объем денег в широком понимании в манатах на конец мая составил 34 млрд 409,4 млн манатов. Это на 0,4% больше аналогичного показателя на конец апреля, на 2,7% меньше, чем на начало года, и на 13,3% больше в годовом исчислении.