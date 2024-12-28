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Председатель НДЦ: Инвесторы могут легко разместить заказы посредством мобильного телефона

Председатель НДЦ: Инвесторы могут легко разместить заказы посредством мобильного телефона 11:29
Финансы
28 декабря 2024 г. 12:03
Председатель НДЦ: Инвесторы могут легко разместить заказы посредством мобильного телефона

Благодаря новой архитектуре открытия депозитарных счетов, созданной Национальным депозитарным центром (НДЦ), инвесторы могут удобно размещать свои заказы с помощью мобильного телефона.

Как сообщает Report, об этом председатель правления НДЦ Агагусейн Худавердиев сказал на брифинге, посвященном внедрению системы "E-Vote".

По его словам, новая система позволяет клиентам инвестиционных компаний дистанционно открывать счета депо через API и получать данные о ценных бумагах на своих балансах.

"Инфраструктура была разработана с учетом передового международного опыта и станет важным шагом в развитии рынка капитала Азербайджана. При поддержке Центрального банка цифровые решения, использованные при первичном размещении акций Международного банка Азербайджана, доказали свою эффективность. Инвесторы могли легко размещать заказы через счета депо, открытые с помощью мобильного приложения. Кроме того, обеспечена автоматизация отображения результатов операций вторичного рынка на балансе ценных бумаг", - подчеркнул Худавердиев.

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Версия на азербайджанском языке MDM-in sədri: "İnvestorlar mobil telefonla sifarişlərini rahat yerləşdirir"

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