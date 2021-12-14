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В Азербайджане сэкономленные бюджетные средства направят в Резервный фонд

В Азербайджане сэкономленные бюджетные средства направят в Резервный фонд В Азербайджане все сэкономленные средства госбюджета предлагается направить в Резервный фонд бюджета.
Финансы
14 декабря 2021 г. 16:11
В Азербайджане сэкономленные бюджетные средства направят в Резервный фонд

В Азербайджане все сэкономленные средства госбюджета предлагается направить в Резервный фонд бюджета.

Этот вопрос нашел свое отражение в проекте изменений в закон "О бюджетной системе", сообщает Report.

Счетная палата заявила, что вопрос неоднократно комментировался в ее заключениях, предлагалось определить понятие, направления использования, лимиты единовременных расходов. Направление всех сэкономленных бюджетных средств в Резервный фонд не является приемлемым с точки зрения надежности, прозрачности и подотчетности бюджета, и может привести к значительным отклонениям по сравнению с параметрами утвержденного государственного бюджета.

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