В Азербайджане сэкономленные бюджетные средства направят в Резервный фонд

В Азербайджане все сэкономленные средства госбюджета предлагается направить в Резервный фонд бюджета.

В Азербайджане все сэкономленные средства госбюджета предлагается направить в Резервный фонд бюджета.

Этот вопрос нашел свое отражение в проекте изменений в закон "О бюджетной системе", сообщает Report.

Счетная палата заявила, что вопрос неоднократно комментировался в ее заключениях, предлагалось определить понятие, направления использования, лимиты единовременных расходов. Направление всех сэкономленных бюджетных средств в Резервный фонд не является приемлемым с точки зрения надежности, прозрачности и подотчетности бюджета, и может привести к значительным отклонениям по сравнению с параметрами утвержденного государственного бюджета.