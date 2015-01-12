Баку. 12 января. REPORT.AZ/ По 509 страховым выплатам, зарегистрированным в прошлом году в связи со страхованием поступивших на территорию Азербайджана в целях транзита транспортных средств, осуществлен платеж на сумму 775,8 тыс. манатов.

В Азербайджане самый высокий показатель по обязательным страховым выплатам приходится на долю автомобилей, привезенных из Грузии (270,9 тыс. манатов). Таким образом, 34,9% выплат по транзитным транспортным средствам осуществлены по автомобилям, прошедшим регистрацию именно в этой стране.

Последующие места занимают Турция (265,9 тыс. манатов), Россия 160 тыс. манатов, Иран (42,2 тыс. манатов) и Германия (23, 3 тыс. манатов).