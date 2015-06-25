​В Азербайджане самые дорогие кредиты выдаются в южном регионе

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Наиболее высокая процентная ставка по кредитам наблюдается в Лянкяранском, наиболее низкая - в Гянджа-Газахском экономическом районе. Средняя процентная ставка по кредитам в Лянкаране на 1 мая 2015 года составила 23,9%, в Гянджа-Газахском экономическом районе - 9,8% годовых.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, в городе Баку этот показатель равен 12,2%.

В целом, кредитные вложения в экономику страны в годовом исчислении выросли на 26,8% и на 1 мая 2015 года составили 20,596 млрд. манатов. На долю просроченных кредитов приходится 6,1% или 1,257 596 млрд. манатов, таким образом, объем проблемных кредитов вырос на 40,3%, удельный вес - на 0,6%.

Согласно отчету, на 1 мая текущего года объем кредитных вложений в Гянджа-Газахском экономическом районе составил 756,0 млн. манатов, в Лянкяранском экономическом районе - 307,7 млн. манатов, по городу Баку - 1 716,5 млн. манатов.