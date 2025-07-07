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В Азербайджане с 1 августа вступят в силу изменения в правилах управления ликвидностью банков

В Азербайджане с 1 августа вступят в силу изменения в правилах управления ликвидностью банков 17:53
Финансы
7 июля 2025 г. 18:05
В Азербайджане с 1 августа вступят в силу изменения в правилах управления ликвидностью банков

С 1 августа в Азербайджане вступают в силу изменения в правилах управления ликвидными рисками в банках.

Как сообщили Report в Центральном банке Азербайджана (ЦБА), нововведение направлено на усиление надзора над ликвидностью банков, повышение их устойчивости и сохранение возможностей по финансированию реального сектора экономики.

Изменения предусматривают пересмотр коэффициента покрытия ликвидности (LCR) как в совокупности, так и по национальной валюте. Для системно значимых банков установлен поэтапный рост LCR до 100 % к 1 июля 2027 года, для остальных — к 1 декабря 2027 года.

Также расширен перечень активов, признаваемых высоколиквидными. К ним теперь относятся, в том числе, банковские металлы, ценные бумаги финансовых институтов, гарантированных государством, овернайт-депозиты и краткосрочные размещения в ЦБА.

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Версия на азербайджанском языке “Banklarda likvidlik risklərinin idarə edilməsi Qaydası”ndakı dəyişiklik gələn aydan qüvvəyə minəcək

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