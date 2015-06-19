​В Азербайджане рынок страхования не-жизни вырос на 10%

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ За январь-май текущего года 150,3 млн. манатов, или 72,4% страховых взносов в Азербайджане пришлось на долю страхования не-жизни, что на 9,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию страховщиков Азербайджана (АСА), среди сборов по страхованию не-жизни на медицинскую страховку пришлось 26,6%, или 40 млн. манатов, страхование обязательной ответственности автовладельцев - 20%, или 30 млн. манатов, обязательное страхование недвижимого имущества - 8,9%, или 13,4 млн. манатов, страхование КАСКО - 8,6%, или 12,9 млн. манатов, страхование имущества от пожара и других рисков - 7,9%, или 11,8 млн. манатов, другие виды страхования не-жизни - 28%, или 42,2 млн. манатов.

За первые 5 месяцев текущего года 66,3%, или 49,4 млн. манатов выплат на рынке страхования пришлось на долю страхования не-жизни, что меньше на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

Среди выплат по страхованию не-жизни на медицинскую страховку пришлось 41,7%, или 20,6 млн. манатов, страхование обязательной ответственности автовладельцев - 26,1%, или 12,9 млн. манатов, страхование КАСКО - 20,9%, или 10,3 млн. манатов, другие виды страхования не-жизни 11,3%, или 5,6 млн. манатов.

За отчетный период на каждые 100 манатов сборов по страхованию не-жизни пришлось 32,9 манатов выплат. За январь-май 2014 года данный показатель составил 38,2 манатов, что на 14% больше нынешнего показателя.

Отметим, что за январь-май текущего года 27 страховыми компаниями Азербайджана собрано страховых взносов на сумму 207,6 млн. манатов, что на 11,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Выплаты увеличились на 35% и составили 74,5 млн. манатов.