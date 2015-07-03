​В Азербайджане рынок обязательного страхования недвижимого имущества вырос более чем в два раза

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ В июне текущего года в Азербайджане заключено 13 487 договоров по обязательному страхованию недвижимости.

Как сообщает Report со ссылкой на Бюро обязательного страхования (БОС), сумма страховых взносов по договорам обязательного страхования недвижимого имущества составила 5 млн. манатов. Среди договоров обязательного страхования недвижимого имущества 81,4% приходится на долю жилых домов и квартир, 1,5% - административных зданий, 17,1% - другого недвижимого имущества. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество договоров по обязательному страхованию недвижимости выросло на 50%, сумма взносов увеличилась в 2,4 раза.

В целом, за январь-июнь 2015 года в стране заключено 67 112 договоров обязательного страхования недвижимого имущества, сумма страховых взносов по ним составила 17,9 млн. манатов. Сумма страховых взносов выросла вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.