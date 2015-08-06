В Азербайджане рынок обязательного страхования недвижимого имущества сократился на 9%

В июле заключено 7 893 договоров по обязательному страхованию недвижимости

6 августа, 2015 11:38

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