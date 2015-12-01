​В Азербайджане рынок обязательного автострахования незначительно сократился

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В ноябре текущего года в информационной системе Бюро обязательного страхования (БОС) было зафиксировано 73 885 договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

Как сообщает Report со ссылкой на БОС, из них 11 613 составили договора по транспортным средствам, зарегистрированным в зарубежных странах и ввезенным в Азербайджан в транзитных целях. За указанный период сумма страховых взносов по договорам обязательного страхования составила 6,1 млн. манатов.

Наблюдается сокращение количества договоров обязательного страхования на 5,5%, суммы страховых взносов - на 0,1% по сравнению с ноябрем прошлого года.

По информации БОС, в ноябре текущего года в Азербайджане заключено 14 364 договоров по обязательному страхованию недвижимости. Сумма страховых взносов по договорам обязательного страхования недвижимого имущества составила 1 млн. манатов.

Среди договоров обязательного страхования недвижимого имущества 87% приходится на долю жилых домов и квартир, 0,2% - административных зданий, 12,8% - другого недвижимого имущества. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество договоров по обязательному страхованию недвижимости выросло на 19,2%, сумма взносов выросла на 0,5%.

За отчетный период в стране заключено 242 договора обязательного страхования гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества, 34 договора - по обязательному индивидуальному страхованию пассажиров от аварий.

Сумма страховых взносов по договорам страхования гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества составила 19 230 манатов, по обязательному индивидуальному страхованию пассажиров от аварий - 10 918 манатов.