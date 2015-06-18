​В Азербайджане рынок добровольного страхования вырос на 6%

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ За январь-май текущего года 64,4%, или 133,7 млн. манатов страховых сборов пришлось на долю добровольных видов страхования, что на 6,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию страховщиков Азербайджана (АСА), сборы по обязательным видам страхования составили 73,9 млн. манатов, или 35,6% рынка. Рынок обязательного страхования вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 5 месяцев текущего года 76,9%, или 57,3 млн. манатов выплат пришлось на долю добровольных видов страхования, что на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выплаты по обязательным видам страхования составили 17,2 млн. манатов, или 23,1% рынка, что на 8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

За отчетный период на каждые 100 манатов сборов по добровольным видам страхования пришлось 42,8 маната выплат. В прошлом году этот показатель был равен 31,2 манатов. Выплаты на каждые 100 манатов сборов по обязательным видам страхования снизились с 26,2 до 23,3 манатов.

Отметим, что за январь-май текущего года 27 страховыми компаниями Азербайджана собрано страховых взносов на сумму 207,6 млн. манатов, что на 11,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.